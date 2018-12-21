“الناتو” يشيد بـ”ماتيس” المُستقيل والتزام واشنطن تجاه الحلف

أشاد حلف شمال الأطلسي “الناتو“، اليوم الجمعة، بإسهامات وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيم ماتيس، لإبقاء الحلف العسكري قويًا وعبّر عن استعداده للتعاون الوثيق مع من سيخلفه، مشددًا على أهمية الولايات المتحدة.

وأعلن ماتيس يوم أمس الخميس، استقالته بعد خلاف مع الرئيس دونالد ترامب بشأن سياسات الرئيس الخارجية، ومن بين ذلك قراراته المفاجئة بسحب القوات الأمريكية من سوريا، وبدء التخطيط لخفض عددها في أفغانستان.

وأعلن ماتيس عزمه ترك منصبه في خطاب استقالة إلى ترامب كشف عن الخلاف المتنامي بينهما، وانتقد ضمنًا ترامب لعدم احترامه أقرب الحلفاء لواشنطن الذين قاتلوا جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة في الحربين.

وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لانجيسكو، “قدم الوزير ماتيس مساهمة مهمة في إبقاء الحلف قويًا ومستعدًا للتعامل مع التحديات الأمنية الكبيرة التي نواجهها”.

وأضافت “يحظى باحترام واسع كجندي ودبلوماسي، سيواصل الأمين العام العمل عن كثب مع الوزير ماتيس حتى نهاية مدته ويتوقع العمل عن كثب مع خلفه”.

وتابعت المتحدثة قائلة: “نحن ممتنون للالتزام الراسخ من الولايات المتحدة تجاه الحلف، القيادة الأمريكية تحافظ على قوة تحالفنا على جانبي الأطلسي”.