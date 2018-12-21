روسيا تشكك بجدية أمريكا حول الانسحاب من أفغانستان

شكك ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، بجدية الولايات المتحدة في الانسحاب من أفغانستان، مشيرًا إلى أن تعهدًا سابقًا من قبل واشنطن حول القضية ذاتها “لم يترجم إلى أفعال”.

وقال بيسكوف، اليوم الجمعة؛ ردًا على سؤال عن الانسحاب المزمع للقوات الأمريكية من أفغانستان، إن “روسيا لا تريد أي شيء من شأنه زعزعة استقرار أفغانستان”.

وأضاف أن “الكرملين سيتابع ما إذا كان الانسحاب سيحدث بالفعل، إذ إن تعهدًا أمريكيًا سابقًا بالانسحاب لم يترجم إلى أفعال”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن توجه لدى واشنطن بسحب نصف القوات الأمريكية من أفغانستان؛ وذلك بعد قرار شبيه قضى بسحب القوات من سوريا.

وعقب قرار الانسحاب من سوريا، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار بأنه غير مفاجئ، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن روسيا وإيران وسوريا هم الاعداء المحليون لـ”داعش”.