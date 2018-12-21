فرنسا تنتقد قرار ترامب بسحب قواته من سوريا وتشيد بـ”ماتس” المستقيل 

انتقدت الحكومة الفرنسية بشدة اليوم الجمعة، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا، بينما أشادت بوزير دفاعه المستقيل على خلفية القرار.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، ترامب اتخذ “قرارًا فادحًا للغاية” بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وأضافت في حديث مع إذاعة (آر.تي.إل): “لا نتفق مع التحليل بأنه تم القضاء على تنظيم داعش.. هذا قرار فادح للغاية، ونعتقد أن المهمة لم تنته”.

وقدمت بارلي تحية لوزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيم ماتس، ووصفته بأنه “جندي عظيم” و”شريك في كل الظروف”.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الخميس، استقالته من منصبه، بعد يوم على قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب العسكري من سوريا.

وقال ماتيس في رسالة إلى ترامب: “لأنه من حقك أن يكون لديك وزير دفاع وجهات نظره تتوافق بشكل أفضل مع وجهات نظرك.. أعتقد أنه من الصواب بالنسبة لي أن أتنحى عن منصبي”.