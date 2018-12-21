أمريكا تبحث سحب أعداد كبيرة من قواتها في أفغانستان

قال مسؤولان أمريكيان يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب يبحث سحب أعداد كبيرة من قواته في أفغانستان.

وبعد قليل من هذه التصريحات، قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إنه سيستقيل حتى يتمكن ترامب من تعيين وزير دفاع له رؤى أكثر تقاربًا مع رؤاه.

وكان ماتيس يحث على إبقاء وجود عسكري أمريكي قوي بأفغانستان لتعزيز جهود السلام والدبلوماسية، وعارض أيضًا سحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا في خطوة أعلنها ترامب يوم الأربعاء، وأثارت دهشة الحلفاء وردود فعل قوية من أعضاء في حزبه الجمهوري بالكونجرس.

وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية عن التعليق بشأن أمر القوات في أفغانستان.

وقال جاريت ماركي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن البيت الأبيض لن يعلق “على تطورات استراتيجية مستقبلية”.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن “آلافًا من القوات الأمريكية بأفغانستان والتي يبلغ قوامها 14 ألف فرد قد يعودون لبلادهم نتيجة بحث خفض القوات الذي يحتمل أن يؤثر الكشف عنه على جهود السلام مع طالبان”.

ويبدي ترامب في أحاديثه الخاصة عدم رضا إزاء التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان.

ولقي أكثر من 2400 جندي أمريكي مصرعهم في الحرب الدائرة منذ 17 عامًا في أفغانستان، وحذر مسؤولون في البنتاغون مرارًا من أن أي خروج مفاجئ من شأنه أن يتيح للمتشددين رسم مخططات جديدة تنال من الولايات المتحدة مثلما حدث في 11 سبتمبر/ أيلول 2001 حين زجت الهجمات وقتها بواشنطن في حروب مفتوحة.

ووافق ترامب العام الماضي، على زيادة أعداد القوات الأمريكية، لكنه أقر بأنه يفعل ذلك على مضض.

وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق، إن ترامب يسعى لغلق باب الصراع بأفغانستان.