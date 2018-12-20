استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الخميس، استقالته من منصبه، بعد يوم على قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب العسكري من سوريا.

وقال ماتيس في رسالة إلى ترامب: “لأنه من حقك أن يكون لديك وزير دفاع وجهات نظره تتوافق بشكل أفضل مع وجهات نظرك.. أعتقد أنه من الصواب بالنسبة لي أن أتنحى عن منصبي”.

وكتب ترامب على تويتر: “الجنرال جيم ماتيس سيتقاعد، مع التميز، في نهاية شباط/ فبراير، بعد أن خدم إدارتي كوزير للدفاع في العامين الماضيين”.

وكان رحيل ماتيس متوقعًا منذ أعلن ترامب يوم الأربعاء أنه سيسحب قواته من سوريا رغم اعتراض حلفاء للولايات المتحدة ومسؤولين عسكريين أمريكيين كبار.