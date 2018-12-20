مصادر: إيران ترسل تعزيزات عسكرية إلى سوريا عقب الانسحاب الأمريكي

كشفت مصادر إيرانية، الخميس، أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني، يرسل تعزيزات عسكرية إلى سوريا، عقب قرار الرئيس الأمريكي بدء سحب قوات بلاده من سوريا.

وقالت المصادر لموقع “آمد نيوز” المعارض والمعروف بتسريبه للأخبار من داخل النظام الإيراني: إن “فيلق القدس أرسل كتابًا سريًا وعاجلًا إلى القيادة العامة للحرس الثوري والجيش الإيراني، يطالب فيه بتوفير طائرات ومروحيات تحمل أسلحة ومقاتلين للتوجه إلى سوريا عقب الانسحاب الأمريكي”.

وأضافت المصادر أن “قوات سلاح الجو في الحرس الثوري المعروفة بهوانيروز، وفرت طائرتين محملتين بالأسلحة والمعدات العسكرية بناءً على طلب فيلق القدس”، مشيرة إلى أن “طائرتين من طراز إليوشن ستتوجهان إلى دمشق إحداهما من مطار بغداد الدولي والأخرى من مطار طهران”.

وتابعت المصادر أنه “من المقرر أن تتوجه طائرتان، إحداهما توفرها شركة فارس إير قشم لحمل المعدات العسكرية، وطائرة أخرى من طراز بوينغ 747 تابعة للقوات الجوية في الجيش الإيراني؛ لغرض التوجه إلى مطار دمشق ومطار آخر”.

وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني سحبت العديد من قواتها وقللت حضورها في سوريا؛ بسبب مواصلة سلاح الجو الإسرائيلي قصف مواقع وقوات تابعة للحرس في مناطق مختلفة من سوريا.

وفي تطور مفاجئ على صعيد الأزمة السورية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، سحب القوات الأمريكية من سوريا، مؤكدًا أن بلاده هزمت تنظيم داعش.