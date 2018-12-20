دي ميستورا يقر بفشله في تشكيل لجنة لصياغة دستور في سوريا

المصدر: ا ف ب

أقرّ موفد الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الخميس، أمام مجلس الأمن بأنه فشل في تشكيل لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا قبل نهاية العام.

وقال دي ميستورا: “كدنا ننهي العمل لتشكيل لجنة، ولكن ينبغي القيام بالمزيد”، ولفت إلى مشاكل مع قائمة أسماء طرحتها دمشق، مضيفًا، “آسف بشدة لعدم إنجاز العمل”.

وكان دي مستورا قد تولى منذ عام 2016 رعاية 9 جولات من المحادثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة، من دون إحراز أي تقدم يذكر لتسوية النزاع الذي تسبّب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح ولجوء أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وأبلغ دي مستورا الشهر الماضي مجلس الأمن أنه قرّر التخلي عن منصبه نهاية نوفمبر الماضي، وأنه سيعمل خلال المدة المتبقية لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية.