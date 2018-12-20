فضيحة أمنية.. طاقم تفتيش إسرائيلي يسرق أسلحة من قاعدة عسكرية

كشفت قناة سلطة البث التلفزيونية الإسرائيلية “كان”، عن فضيحة أمنية كبيرة حدثت في قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن اثنين من أعضاء وحدة المراقبة والتفتيش التابعة لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، دخلا قاعدة عسكرية بمركبتهما عبر البوابة الرئيسة لها دون أن يستوقفهما أي جندي، أو أن يحصلا على ترخيص رسميّ لدخولهما.

وذكرت القناة، أن طاقم التفتيش تجول داخل القاعدة العسكرية بحرية تامة بعد تفتيشها، واستطاع الدخول إلى غرفة العمليات والذخيرة، وسرقة قطعتي سلاح”.

وقالت القناة، إنه في وقت متأخر انتبه أحد الجنود إلى فقدان سلاحه، وأمر قائد الكتيبة وقتها بإغلاق البوابة الرئيسة للقاعدة العسكرية.

وعقب الحدث الخطير أمنيًا، قرر الجيش الإسرائيلي محاكمة ضباط وجنود من العاملين داخل القاعدة العسكرية.