ترامب يدافع عن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن قراره إعلان النصر على تنظيم داعش وسحب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا، قائلًا إنه “يفي بتعهد قطعه خلال حملته الانتخابية”.

وقال ترامب، “الخروج من سوريا لم يكن مفاجئًا. أطالب به منذ سنوات، وقبل ستة أشهر، عندما عبرت علنًا عن رغبتي الشديدة في فعل ذلك، وافقت على البقاء لمدة أطول”.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن “روسيا وإيران وسوريا وآخرون هم العدو المحلي لداعش.. نحن نؤدي عملهم وحان الوقت للعودة للوطن، وإعادة البناء”.‎

ألمانيا تحذر

في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس، إن قرار الولايات المتحدة المفاجئ الانسحاب من سوريا “يدعو للدهشة ويهدد بالإضرار بالحرب ضد الدولة الإسلامية”.

وقال “جرى تحجيم الدولة الإسلامية لكن التهديد لم ينته بعد. هناك خطر من أن تضر عواقب هذا القرار بالحرب على الدولة الإسلامية وتقوض النجاحات التي تحققت بالفعل”.