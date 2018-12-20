احتجاجات للمعلمين والمتقاعدين في إيران (فيديو وصور)

شهد عدد من المدن والمحافظات الإيرانية، اليوم الخميس، احتجاجات عارمة ضد الحكومة والنظام؛ بسبب ما أسموه بـ”تجاهل السلطات الحكومية لمطالبهم، ومن بينها دفع رواتبهم المتأخرة وتحسين أوضاعهم المعيشية”.

وذكرت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات، أن “الاحتجاجات تركزت في خمس محافظات هي يزد وجيلان وكرمان وأصفهان وشيراز”، مشيرة إلى أن “المحتجين رفعوا شعارات تؤكد مناهضتهم لنظام المرشد علي خامنئي، عبر مسيرات نظمت أمام مقر وزارات التعليم في المحافظات الخمس”.

ومن بين الشعارات التي رددها المتظاهرون في محافظة أصفهان، كما أظهر أحد مقاطع الفيديو “الموازنة لكم وليس للشعب”، و”عدونا هنا وليس أمريكا”، كما انتقد المعلمون والمثقفون تجاهل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني لمطالبهم واحتجاجاتهم.

ورفع المتظاهرون في محافظة كرمان جنوب البلاد، شعارات سياسية طالبت بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المعتقلين لدى السلطات الأمنية.

وتأتي تلك الاحتجاجات بعدما نقلت وسائل إعلام في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن رئيس منظمة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت قوله، إن “موازنة العام المقبل 2019 لم يتم تخصيص مبالغ فيها لزيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين”.

وعلق علي جوان مرد، الصحافي الإيراني المعارض الذي يعمل في إذاعة “صوت أمريكا” باللغة الفارسية على الاحتجاجات عبر قناة في التلغرام، أن “تلك الشعارات التي يرفعها المتظاهرون في إيران تؤكد أن النظام الإسلامي هو العدو الحقيقي للشعب الإيراني”.

ويرى مراقبون، أن المجتمع الإيراني يعيش مرحلة التحول الثوري، كما أن كل حركة احتجاجية بإمكانها أن تهيىء أرضية مناسبة لانتفاضة وطنية عارمة أخرى أوسع وأكبر من احتجاجات كانون الأول/ديسمبر 2017، التي واجهها النظام بعنف وقوة.

«نیروی انتظامی

تو هم شاگرد مایی» در تجمع امروز #فرهنگیان مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش #اصفهان، نیروی انتظامی برای متفرق کردن #تجمع و جمعی از مسئولین نیز بین #معلمان حضور دارد تا اجتماع آنها را محدود کنند. pic.twitter.com/zQbU9VbsSC — شهروندیار (@shahrvandyar) December 20, 2018