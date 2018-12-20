ألبانيا تطرد السفير الإيراني لضلوعه في عملية إرهابية

أكدت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الخميس، أن من الدبلوماسيين الذين طردتهم الحكومة الألبانية السفير الإيراني غلام حسين محمد نيا في العاصمة تيرانا.

ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” الطلابية الإيرانية عن إذاعة محلية ألبانية قولها، “إن الخارجية الألبانية أعلنت، مساء أمس الأربعاء، طردها اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين تبين أن من بينهم السفير الإيراني غلام حسين محمد نيا، بسبب تهديدهم للأمن القومي”.

ولم تعلق بعد الخارجية الإيرانية على الحادث، فيما لم تذكر نظيرتها الألبانية اسم الدبلوماسيين أو تاريخ طردهما أو ما إذا كانا غادرا أراضي ألبانيا أم لا، لكنها قالت، إنها شاورت شركاءها في الأطلسي قبل القرار.

ووفقًا لشبكة تلفزيون ألبانية، طُرد الدبلوماسيان الإيرانيان لاتهامهما بالضلوع في هجوم إرهابي أثناء مباراة لكرة القدم في تيرانا بين منتخبي إسرائيل وألبانيا، وهي المباراة التي أقيمت في شباط/ نوفمبر 2016، في ظل إجراءات أمنية مشددة في العاصمة تيرانا، وتبعها 20 اعتقالًا قامت بها أجهزة الأمن الألبانية وقتها.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون بولتون، بخطوة الحكومة الألبانية، وأشاروا إلى أن إيران تدعم الإرهاب بشكل مباشر.