إيران تعلّق على وجود عملاء إسرائيليين داخل أراضيها

رد مسؤول في الاستخبارات الإيرانية، اليوم الخميس، على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها أن عملاء إسرائيل يستمرون في العمل بحرية داخل الأراضي الإيرانية، ويزورون إيران بشكل دوري.

وقال المسؤول الإيراني الذي لم يفصح عن هويته، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، “نتنياهو يعاني من ضغوط داخلية وخارجية شديدة بسبب فضيحة تجسس الوزير الإسرائيلي لصالح إيران”.

وأضاف أن “نتنياهو أعطى أوامر لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) بمراقبة المسؤولين الإسرائيليين لمعرفة ما إذا كان لديهم ارتباط مع إيران خلال مدة أقصاها ستة أشهر”، مضيفًا أن “هذا الموقف يمثل حقائق لا بد من تفسيرها من قبل الكيان الصهيوني”، حسب تعبيره.

وفي حزيران/يونيو الماضي، قالت إسرائيل إنها وجهت اتهامات للوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف بالاشتباه بتجسسه لصالح إيران.

وكان سيغيف – الذي شغل منصب وزير الطاقة بين عامي 1995 و1996 – يعيش في نيجيريا، وتم القبض عليه خلال زيارة لغينيا الإستوائية في شهر أيار/مايو الماضي، ثم رُحل إلى إسرائيل، حيث اتهم هناك بالتجسس.

وتبين للمحققين أن سيغيف اتصل بمسؤولين في السفارة الإيرانية في نيجيريا عام 2012، وأنه زار إيران مرتين للاجتماع مع المسؤول عنه، بحسب جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل.