دعوة أمريكية لتصنيف حملة ميانمار ضد الروهينغا بـ”إبادة جماعية‎”

دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وزير الخارجية مايك بومبيو لتصنيف الحملة العسكرية التي تشنها ميانمار على أقلية الروهينغا المسلمين “إبادة جماعية”.

وقالت المجموعة في رسالة لبومبيو: “نشعر بقلق شديد لأنه رغم الأدلة القاطعة على الإبادة الجماعية التي تضمنها تقرير الوزارة (…) لم تجزم الوزارة بشكل رسمي ِأن جريمة الإبادة الجماعية ارتكبت”.

وفي سبتمبر/أيلول، دعا زعماء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعلان الحملة العسكرية إبادة جماعية بعد أيام من تقرير الخارجية الأمريكية الذي لم يصل إلى حد استخدام هذا الوصف.

وقد يكون للإعلان تداعيات قانونية تلزم واشنطن بفرض عقوبات أشد على حكومة ميانمار، التي تقودها أونج سان سوكي، الحائزة جائزة نوبل للسلام.

وأثار هذا قلق البعض في الإدارة من إصدار مثل هذا التقييم.

وفرَّ أكثر من 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش منذ أغسطس/آب العام الماضي، عندما أدَّت هجمات مزعومة نفذها متمردون من الروهينغا على مواقع لقوات الأمن إلى حملة عسكرية وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا بأنها “تطهير عرقي”. وتنفي ميانمار هذه الاتهامات.