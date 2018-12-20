قدِموا من البحرين.. باكستان تعتقل 7 إيرانيين يحملون جوازات مزورة

أفادت وسائل إعلام باكستانية، الأربعاء، بأن السلطات الأمنية ألقت القبض على سبعة إيرانيين في مدينة “تربت” الواقعة في إقليم بلوشستان جنوب باكستان، بتهم تتعلق بحيازة أوراق هوية وجوازات سفر مزورة.

ونقلت صحيفة “إسلام آباد تايمز” عن مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي الباكستاني، قوله إن “هؤلاء الأفراد الذين تم اعتقالهم فرّوا من البحرين إلى تربت، وتم اعتقالهم في مطار المدينة”.

وأضاف “سافر هؤلاء الإيرانيون بجوازات سفر باكستانية ووثائق مزورة ونقلوا إلى مدينة كويتا الواقعة جنوب غرب باكستان، للتحقيق معهم”.

ووفقاً للمسؤول الباكستاني، فإن هؤلاء الأشخاص سافروا -فيما يبدو- إلى باكستان بأوراق باكستانية مزورة منذ عام 2014.