عقب مقتل سائحتين.. النرويج تصدر تحذيرًا لمواطنيها المتوجهين إلى المغرب

حذرت وزارة خارجية النرويج مواطنيها المتوجهين إلى المغرب، من التنقل بمفردهم في المناطق الجبلية، مشددة على ضرورة اصطحاب مرشد سياحي محلي.

وحدثت الوزارة المعطيات المتعلقة بالسفر إلى المغرب على موقعها الرسمي، قائلة إن “الغالبية العظمى من الرحلات إلى المغرب خالية من أي مشاكل، لكن يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة”.

ويأتي ذلك بعد أن عُثر على جثتي السائحتين يوم الاثنين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال بالمغرب.

وقالت النيابة العامة بالمغرب يوم الأربعاء إن أحد المشتبه بهم في قتل سائحتين من النرويج والدنمارك في جبال أطلس “ينتمي لجماعة متطرفة”.