النيابة العامة الإسرائيلية توصي بمحاكمة نتنياهو بقضايا فساد

أوصى مكتب المدعي العام الإسرائيلي، بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمحاكمة بثلاث قضايا.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن مكتب المدعي العام أوصى بمحاكمة نتنياهو، على تلقي رشاوى في قضيتي الفساد المعروفتين إعلاميًا بـ 2000، و4000، إضافة إلى تهمة الخيانة”.

وفي وقت سابق، قال المدعي العام الإسرائيلي إن “النيابة العامة ستبدأ تقديم توصيات ضد نتنياهو خلال الأيام القادمة، وأن فريقًا من المحامين سيناقش عددًا من القضايا مع النائب العام”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، أوصت بتوجيه تهمتي الفساد والرشوة لرئيس الوزراء نتنياهو وزوجته سارة.

وهاجم نتنياهو توصيات الشرطة الإسرائيلية بتوجيه اتهامات ضده بقضايا فساد، مضيفًا أنه “لم يفاجأ من التوصيات ولا من توقيتها”.