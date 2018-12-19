وصْف ماي بـ”المرأة الغبية” يلاحق زعيم المعارضة البريطانية (فيديو)

المصدر: ا ف ب

لاقى جيريمي كوربن زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا اليوم الأربعاء انتقادات من قبل النواب المحافظين، بسبب وصفه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بـ”المرأة الغبية” على خلفية قرارها تأجيل التصويت على “بريكست”.

ورصدت الكاميرات التي نُصبت في مجلس العموم، كوربن خلال تلفظه بعبارات وصفت بأنها مسيئة لرئيسة الوزراء، في وقت كانت فيه ماي تسخر من محاولة خصمها إجراء تصويت لطرح الثقة عنها، معتبرة ذلك بأنه “تمثيل إيمائي”.

وفيما خرجت من مقاعد المحافظين صرخات “العار” و”فاضح”، ردت ماي قائلة إنه “بعد 100 عام على حصول النساء على حق التصويت (في المملكة المتحدة)، يتعين على الجميع في هذه الغرفة استخدام مفردة ملائمة لدى مخاطبة أحد أعضائها النساء”.

وأُقحم رئيس مجلس العموم جون بيركو في تلك المعركة، خصوصًا بعد رفضه الاستجابة لدعوات معاقبة كوربن لأنه “لم ير شيئًا ولم يسمع شيئًا”، مكتفيًا بطلب تقديم الاعتذار عن الأخطاء.

في غضون ذلك تدخلت الوزيرة اندريا ليدسوم، مستغربة ما صدر عن رئيس مجلس العموم، وعدم الطلب من كوربن الاعتذار لرئيسة الوزراء الذي وصفها على مسمع عضو من المعارضة، بأنها “غبية”.

ورد بيركو الذي عادة ما يتهمه المحافظون بالانحياز، رغم أنهم عائلته السياسية الأصلية، بأن “المسألة قد عولجت ولن أعود إليها أبدًا”.

ونفى متحدث باسم حزب العمال أن يكون كوربن وصف ماي بأنها “امرأة غبية”، مؤكدًا أنه قال “أشخاص أغبياء”.

وأشار المتحدث إلى أن كوربن “أوضح بأنه لم يقل امرأة حمقاء، وليس لديه الوقت لتجاوزات تعبر عن كراهية للنساء أيًا تكن طبيعتها”.