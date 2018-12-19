أول تعليق إسرائيلي على انسحاب أمريكا من سوريا

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء تعليقًا على انسحاب الولايات المتحدة، من سوريا، إن بلاده، ستدرس قرار أمريكا، وستعمل على ضمان أمنها.

وفي إشارة إلى أن إسرائيل كانت على علم بخطوة واشنطن، قال نتنياهو في بيان إنه تحدث خلال اليومين الماضيين مع الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، بشأن عزم الولايات المتحدة سحب القوات من سوريا.

وأضاف:”أوضحا أن لديهما وسائل أخرى لممارسة النفوذ في المنطقة”.

وتابع:”سندرس الإطار الزمني والكيفية التي سيتم بها ذلك، وبالطبع التداعيات المترتبة علينا، وسنعمل في كل الأحوال على ضمان الحفاظ على أمن إسرائيل وحماية أنفسنا”.