إثر إعلان بدء الانسحاب.. أمريكا تجلي موظفي الخارجية من سوريا خلال 24 ساعة

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة، تقوم بإجلاء كل موظفي وزارة الخارجية من سوريا خلال 24 ساعة، وذلك بعدما أعلن البيت الأبيض البدء في سحب القوات الأمريكية.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تعتزم سحب القوات من سوريا بمجرد اكتمال المراحل الأخيرة من آخر عملية ضد تنظيم داعش، وأن من المتوقع أن يكون الإطار الزمني لسحب القوات من سوريا بين 60 و100 يوم.

وذكر المسؤول أن القرار جاء بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة.

وقال: “كل شيء حدث بعد ذلك هو في إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تلك المكالمة”.