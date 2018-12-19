2.6 مليون دولار.. ميزانية إضافية للموساد الإسرائيلي لحماية اليهود حول العالم

قرّرت الحكومة الإسرائيلية، تقديم ميزانية إضافية إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي الخارجي “الموساد“، لزيادة أمن المؤسسات اليهودية في العالم، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقال الموقع الإلكتروني لتلفزيون “I24” الإسرائيلي، إن الحكومة ستدفع مبلغ 10 ملايين شيكل (2.6 مليون دولار) لجهاز الموساد، عن طريق إحدى الوزارات، بهدف “زيادة الأمن لمؤسسات المجتمع اليهودي في أنحاء العالم”.

ولم يذكر الموقع اسم الوزارة التي سيتم الدفع من خلالها، إلا أنه أضاف:” هذه الميزانية لا تصل مباشرة من ميزانية الموساد، إنما من ميزانية هذه الوزارة، بهدف توفير الأمن لهذه المجتمعات”.

وتابع:”إسرائيل في الواقع تموّل أمن يهود يعيشون في الخارج، وليسوا مواطنين إسرائيليين”. مشيرًا إلى أن سبب نقل هذه الأموال، هو “زيادة حوادث الاعتداءات على خلفية معاداة السامية، ومضاعفة الاعتداءات الإرهابية في العالم”.

وأضاف الموقع:” تنشط إسرائيل في دول أجنبية، وتشارك في توفير الأمن لليهود حول العالم؛ بالرغم من أن مسؤولية هذا الأمر تقع على عاتق هذه الدول”.

ويعيش أكثر من 6 ملايين يهودي في دول خارج إسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وبريطانيا والأرجنتين وروسيا وألمانيا وأستراليا ودول أخرى.