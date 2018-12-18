واشنطن تحذّر الفلسطينيّين من رفض “صفقة القرن”

حذّرت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، من مغبة رفض الفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي لخطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن، والتي تعتزم إدارة دونالد ترامب طرحها قريبًا على الأطراف المعنية.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إنه في حال رفض خطة السلام “فسوف نعود إلى الوضع القائم منذ 50 سنة، (في إشارة للوضع القائم منذ حرب 1967) بينما ستواصل إسرائيل نموها.. أما الفلسطينيون فهم بحاجة ماسة إلى مثل هذه الخطة”.

جاء ذلك في آخر إفادة تقدمها هيلي المعروفة بمواقفها المساندة لإسرائيل على حساب الفلسطينيين، لأعضاء مجلس الأمن الدولي في جلستهم المنعقدة حاليًا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضحت السفيرة الأمريكية أن “إسرائيل باتت في وضع لا يجعلها بحاجة إلى صفقة السلام التي تعترف بالواقع الحالي للشرق الأوسط، ولذلك فهي خطة (سلام) ستكون مختلفة عن أي خطة سلام سابقة”.

وتابعت: “لقد اطلعت على خطة السلام التي توجد بها نقاط قد يحبها البعض وبها نقاط قد يرفضها البعض.. ونحن سوف نظل نمد أيدينا إلى الفلسطينيين، وبالنسبة لإسرائيل وشعبها وأمنها، فسوف يظل دعم الولايات المتحدة ثابتًا؛ لأن صلتنا بإسرائيل هي التي تجعل تحقيق السلام أمرًا ممكنًا”.

ولم تكشف هيلي عن تفاصيل الخطة، غير أن خطة السلام التي تعمل عليها إدارة ترامب تسمى إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، تشمل وضع القدس واللاجئين.