محكمة ألمانية ترفض دعوى حزب يميني متطرف ضد سياسة ميركل بشأن الهجرة

رفضت أعلى محكمة في ألمانيا، الثلاثاء، دعوى رفعها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على حكومة المستشارة أنجيلا ميركل؛ بشأن سياستها الليبرالية المتعلقة باللجوء.

وقالت المحكمة الدستورية، إنّ الحزب -وهو أكبر حزب معارض في مجلس النواب الألماني- لم يوضح كيف يمكن أن يكون قرار ميركل بفتح الحدود أمام المهاجرين في 2015 دون الحصول على موافقة البرلمان، قد أثر على الحقوق الدستورية للحزب.

ورفضت المحكمة مجرد الاستماع إلى دعوى رفعتها الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا، في أيار/ مايو.

ويمثل القرار صفعة للحزب المناهض للهجرة الذي كثف حملاته ضد سياسة ميركل المتعلقة بالمهاجرين، وهي القضية التي أسهمت في فوزه بمقاعد في البرلمان الوطني لأول مرة، في أيلول/ سبتمبر 2017.

وأوضح الحزب أنّه “كان يتعين على ألمانيا إعادة طالبي اللجوء الذين أتى الكثيرون منهم من سوريا عبر البلقان في عام 2015، وكان يتعين على الحكومة السعي للحصول على موافقة البرلمان لفتح الحدود”.

وطلب الحزب من المحكمة أن “توضح أن موافقة مجلس النواب (البوندستاج) الألماني، كانت ضرورية لتبرير قرار ميركل، الذي يرى الحزب أن له عواقب بعيدة المدى”.

ورفضت المحكمة ذلك، قائلة إنّ الحزب لم يمثل في البرلمان إلا بعد ذلك بعامين، مشيرة إلى أنّ “الحجة الدستورية المقدمة من كتلة برلمانية ضد الحكومة، لا يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كان قرار الحكومة دستوريًا أم لا، ما لم يكن قد أثر على حقوق الحزب ذاته”.