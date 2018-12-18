تطورات في محاكمة المتهمة بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

في أحدث تطور على قضية مقتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، أرجأت محكمة ماليزية، اليوم الثلاثاء، محاكمة امرأة متهمة بالجريمة، إذ طلب محامو الدفاع المزيد من الوقت لطلب بيانات مكتوبة من الشهود.

وتواجه الإندونيسية ستي عائشة (26 عامًا)، والفيتنامية دوان ثي هونج (30 عامًا)، اتهامًا بقتل كيم جونغ أون نام بمادة في.إكس الكيماوية السامة المحظورة في مطار كوالالمبور الدولي، في فبراير/ شباط العام الماضي.

وكان من المنتظر أن تدلي ستي عائشة بشهادتها، في يناير/ كانون الثاني، بعدما قضت المحكمة في أغسطس/ آب، بأن ممثلي الادعاء نجحوا في إقامة دعوى ضدها هي والفيتنامية هونغ.

وأصدر قاضي المحاكمة أمرًا، اليوم الثلاثاء، بالتأجيل للسماح لمحاميها بالطعن على قرار المحكمة بعدم إلزام ممثلي الادعاء بتقديم نسخ من الشهادات التي أدلى بها سبعة شهود.

وقال جوي سون سنغ، محامي ستي عائشة: إن هذه الوثائق شديدة الأهمية لقضيتها؛ نظرًا لأن هناك خمسة شهود مفقودين.

وأوضح للصحفيين: “دون بيانات الشرطة سيكون دفاعي عن موكلتي مهددًا، وسيكون ذلك مساويًا لإجهاض العدالة”.

وحددت المحكمة يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول لاتخاذ قرار بشأن استمرار المحاكمة بدون دفاع هونج، أو إرجائها لحين استكمال استئناف عائشة.

وأكد محامو الدفاع أن المرأتين اعتقدتا أنهما تشاركان في برنامج لتلفزيون الواقع ولم تعلما أنهما تسممان كيم.

وكان كيم جونغ نام يعيش في المنفى في مكاو، وانتقد حكم أسرته لكوريا الشمالية.

ويقول بعض نواب البرلمان من كوريا الجنوبية: إن النظام الحاكم في كوريا الشمالية هو الذي أصدر أمرًا بإعدامه. وتنفي بيونغ يانغ هذا الاتهام.