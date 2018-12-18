شركة صناعة الأسلحة الكندية تحذر الحكومة من إلغاء “صفقة ضخمة” مع السعودية

المصدر: ا ف ب‎

حذّرت شركة صناعة الأسلحة الكندية “جنرال دايناميكس”، التي وقعّت عقدًا ضخمًا مع السعودية لتزويدها بمدرّعات خفيفة الاثنين، الحكومة الكندية، من أنّها ستطالبها بتعويضات بـ “مليارات الدولارات” إذا ما ألغت أوتاوا هذا العقد من جانب واحد.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن الأحد، أن حكومته تبحث عن طرق للانسحاب من هذه الصفقة الضخمة.

وقالت الشركة التي تتّخذ من أونتاريو مقرًّا لها:”إذا ألغت كندا العقد من جانب واحد، فستعرّض نفسها لدفع غرامات لشركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز كندا تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات”.

وأضافت الشركة التابعة لـ “جنرال دايناميكس” الأميركية في بيان نشرته وسائل الإعلام الكندية، أنّ “إنهاء العقد سيكون له تأثير سلبي كبير على موظفينا ذوي المهارات العالية، وعلى سلسلة التوريد لدينا في كندا وبشكل أعمّ على قطاع الدفاع الكندي”.

وجاء تحذير الشركة الكندية غداة إعلان ترودو أنّ حكومته تبحث عن طرق تتيح لها الانسحاب من صفقة التسليح الضخمة.

ولطالما اعتبر ترودو أنّ هذا العقد البالغة قيمته 15 مليار دولار كندي (9.9 مليار يورو) والذي وقّعته حكومة المحافظين السابقة من “الصعب جدًا” إلغاؤه “بدون الاضطرار لدفع بنود جزائية ثقيلة.

ولكنه قال في مقابلة مع شبكة “سي تي في” الأحد:”لقد ورثنا عقدًا بقيمة 15 مليار دولار وقّعه ستيفن هاربر لتصدير آليات مدرعة خفيفة إلى السعودية”، مضيفًا “ندرس أذونات التصدير لمعرفة ما إذا كان من الممكن وقف تصدير هذه الآليات إلى السعودية”.

وكان ترودو أعلن في نهاية تشرين الأول/أكتوبر أنّ البنود الجزائية المالية تتجاوز مليار دولار كندي.

وتتعلق هذه الطلبية التي أبرمت في 2014 بـ928 آليّة مدرّعة خفيفة، لكنّها خفضت في مطلع السنة إلى 742 آليّة. وهي أكبر صفقة بيع أسلحة في تاريخ كندا.

وشهدت العلاقات بين كندا والسعودية أزمة في الأشهر الماضية، وأعلنت الرياض في آب/أغسطس طرد السفير الكندي واستدعت سفيرها، وجمّدت كل صفقة تجارية أو استثمارات مع كندا بعد تنديد أوتاوا بتوقيف ناشطين سعوديين في مجال حقوق الإنسان.