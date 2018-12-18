تقرير: التدخل الروسي حضّ السود على مقاطعة انتخابات الرئاسة الأمريكية

أفاد تقرير تم اعداده بطلب من الكونغرس الأمريكي، أن الحملة الإعلامية التي قامت بها روسيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، كانت تستهدف بشكل أساسي حض السود على الامتناع عن التصويت.

وجاء في هذا التقرير أن وكالة “انترنت ريسورتش اجنسي” الروسية التي تتخذ من مدينة سان بطرسبورغ مقرا، والتي يعتبرها القضاء الأمريكي لعبة بأيدي الكرملين، عملت على حض الأمريكيين المحسوبين عادة على الحزب الديموقراطي مثل الشبان والأقليات العرقية والمثليين، على الامتناع عن التصويت.

وجاء في التقرير الذي أعدته جامعة اوكسفورد مع خبراء في مؤسسة غرافيكا المتخصصة بشؤون الإعلام الجديد، أن آلاف الرسائل التي رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت الوكالة الروسية بنشرها، كانت تركز بشكل خاص على الناخبين السود.

وأنشأت وكالة “انترنت ريسورتش اجنسي” حسابات عدة تحت أسماء أمريكية مزورة موجهة بشكل خاص إلى الأمريكيين السود.

وجاء في التقرير أيضا أن “الحملة كانت تستهدف إقناع السود بأن أفضل طريقة للدفاع عن قضاياهم هي مقاطعة الانتخابات والتركيز على مواضيع أخرى”.