طرد أمريكية مسلمة من عملها لرفضها التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل

طردت مدرسة بولاية تكساس الأمريكية مواطنة مسلمة تدعى بهية عماوي من عملها؛ بسبب رفضها التعهد بعدم مقاطعة دولة إسرائيل.

وذكر موقع “The Intercept” الأمريكي، الإثنين، أن “بهية عماوي كانت تعمل أخصائية تخاطب في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، وطردت من عملها بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بإسرائيل، أضيفت مؤخرًا لعقد العمل”.

وأوضح الموقع أن “الفقرة المضافة تنص على التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي”.

ورفعت عماوي، الإثنين، دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس، ضد المدرسة، تتهمها فيها بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأمريكي، وفق المصدر ذاته.