تهمة “إفشاء السر المهني” تلاحق وزير العدل الفرنسي السابق

أصدرت النيابة العامة لمحكمة النقض في فرنسا، اليوم الإثنين، بلاغًا بمتابعة وزير العدل السابق، جون جاك أورفواس،، بتهمة “إفشاء السر المهني”، وإحالة ملفه إلى محكمة العدل.

واثبتت التحقيقات قيام أورفواس بتسريب وثيقة سرية، لعضو البرلمان تيري صولير، تخص تحقيقات حول تهربه الضريبي، في مايو 2017.

الفضيحة فجرتها صحيفة “لوكانار أونشينيه” نهاية 2017، وتم فتح تحقيق في القضية مع بداية 2018 ، وفي يوليو/تموز الماضي وجهت التهمة رسميًا للوزير الاشتراكي بـ”إفشاء السر المهني” ، وخرقه المادة 226-13 من القانون الجنائي.

وإذا أقرت محكمة العدل بالجمهورية الفرنسية التهمة في حق أورفواس، فسيكون مهددًا بعقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة قدرها 15000 يورو حسب موقع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.

يذكر أن وزير العدل الفرنسي المتهم تولى منصبه بين يناير/كانون الثاني 2016 ومايو/أيار 2017.