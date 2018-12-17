أمريكا تلوح بعقوبات غربية جديدة على روسيا بشأن أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

أعلن الموفد الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر اليوم الإثنين، أن عقوبات غربية جديدة قد تفرض على موسكو قريبًا، إثر المواجهة البحرية الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال فولكر إن “هذا الأمر جزء من المحادثات مع نظرائنا في الاتحاد الأوروبي“، مضيفًا: “يبدو أن فكرة الرد عبر عقوبات إضافية تتقدم، لن أفاجأ في حال حصل هذا الأمر خلال شهر أو شهرين”.

وتتعرض روسيا لعقوبات غربية منذ العام 2014 لتورطها في الأزمة الأوكرانية، وقامت في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، باعتراض 3 سفن حربية أوكرانية قبالة القرم.

واعتبر هذا الحادث الأخطر بين البلدين منذ قيام روسيا عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم، واندلاع النزاع الدامي شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية وانفصاليين أوكرانيين موالين لروسيا.

ومطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي ظهرت مؤشرات تهدئة، وأعلنت كييف أن موسكو سمحت جزئيًا بالدخول إلى بحر آزوف.

إلا أن كييف تطالب الدول الغربية بفرض عقوبات جديدة على روسيا، وبينها منع السفن الروسية من دخول مرافئ غربية.