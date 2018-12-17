إيران: الموقف التركي الجديد من الأسد “تغير إيجابي”

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، استعداد تركيا للنظر في العمل مع الرئيس السوري بشار الأسد، إذا فاز في انتخابات ديمقراطية، بأنه “تغير إيجابي”.

وقال بهرام قاسمي، في معرض رده على سؤال لأحد الصحفيين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “لا يمكن إنكار أن الحكومة التركية وقفت في الماضي ضد الحكومة السورية، وأن لدينا خلافات مع تركيا بشأن سوريا، وهذه حقيقة، ولكن المهم هو أن نرى كيف أن الوضع الحالي قد تغير وهو إيجابي”.

ورأى قاسمي أن “عنصر عامل الوقت سيكون إيجابيًا لصالح الحكومة السورية، بعد أن تراجع تلك الدول الوقائع والحقائق بشأن مواقفها السابقة”.

وأشار إلى أن “التعاون بين إيران وروسيا وتركيا بشأن الأزمة السورية متواصل، وتسبب بتحديد ما يبحث عنه الإرهابيون، وقد أحدثت تلك المفاوضات والتعاون تغييرات في المواقف التركية”.

وتابع المسؤول الإيراني: “بالطبع، هذا التغيير في الموقف لا يتعلق فقط بتركيا، والعديد من الدول غيّرت موقفها، رغم أنها قد لا تعلن ذلك”.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات أمس الأحد: “في حال جرت انتخابات ديمقراطية ونزيهة في سوريا وفاز بها بشار الأسد، فإنه قد يكون على الجميع النظر في العمل معه”.

وطالما اعتبرت تركيا الأسد رئيسًا غير شرعي خلال السنوات الماضية، ودعمت المعارضة السورية المسلحة لإسقاط حكمه منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011.