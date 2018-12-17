أردوغان: تلقينا “ردودًا إيجابية” من ترامب بشأن عملياتنا شرق الفرات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه تلقى ما وصفها بـ”ردود إيجابية” من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي بينهما، حول عمليات أنقرة العسكرية شرق الفرات.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أردوغان في حفل افتتاح عدة مشاريع بولاية قونية وسط البلاد.

وقال أردوغان: “تلقينا ردودًا إيجابية من ترامب بشأن إطلاق عملياتنا العسكرية شرق الفرات، التي أعلنا عنها الأسبوع الماضي، وسنمشط الأراضي السورية شبرًا شبرًا حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن جيش بلده “مستعد للانقضاض” على من وصفهم بـ”الإرهابيين” في سوريا بأي لحظة، قائلًا: “يمكننا أن نبدأ عملياتنا في الأراضي السورية في أي وقت، وفقًا لخطتنا الخاصة والدخول إلى أراضيها من المناطق التي نراها مناسبة على طول الخط الحدودي الذي يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وبشكل لا يلحق ضررًا بالجنود الأمريكيين”.

وأضاف: “إذا لم ينسحب الإرهابيون من شرق الفرات، سندفعهم نحن إلى الانسحاب؛ لأنهم مصدر إزعاج بالنسبة لنا”.

ووجه أردوغان خطابه للأمريكيين قائلًا: “بما أننا شركاء استراتيجيون مع الولايات المتحدة، فينبغي على واشنطن أن تقوم بما يلزم”.

وتابع: “الآن جاء الدور على شرق الفرات، وعلى الذين يحمون الإرهابيين أن يتخلوا عن ذلك”.

وتابع أردوغان: “قتل الأسد مليون إنسان، واستقبل بلدنا قرابة 4 ملايين سوري، في الوقت الذي تحولت فيه القضية السورية إلى وسيلة للمكائد التي حيكت ضدنا، خلال السنوات الأخيرة”.