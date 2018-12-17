الكرملين يتجاهل فرض قيود على رجال أعمال روس في “دافوس”

قلل الكرملين من أهمية ما ورد من أنباء عن فرض قيود على رجال الأعمال الروس الذين من المقرر مشاركتهم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إن موسكو “رحبت بالسماح لرجال الأعمال الروس بالمشاركة في المنتدى، وتجاهلت أي قيود عليهم”.

وأكد أن رجال الأعمال الروس “بإمكانهم عقد لقاءات مع رجال أعمال ومسؤولين من جنسيات أخرى”.

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” الشهر الماضي، ذكرت في وقت سابق، أنه “تم إبلاغ رجال الأعمال الروس أوليج ديريباسكا وفيكتور فيكسيلبرج وأندريه كوستين، بعدم المشاركة في منتدى دافوس؛ بسبب الخوف من التعامل مع رجال أعمال خاضعين لعقوبات أمريكية”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر حكومي قوله، يوم السبت، إنه ” تم رفع الحظر، لكن صحيفة ذا بيل الإلكترونية ذكرت، يوم الإثنين، أن رفع الحظر كان مشروطًا بعدم مشاركة رجال الأعمال الروس في نقاشات مع مواطنين أمريكيين خلال المنتدى أو في أي لقاءات هامشية تنظمها الولايات المتحدة”.