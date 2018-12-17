“مفتاح الصواميل”.. رجل الدين العجوز الذي أصبح مثارًا للسخرية في إيران (صور)

لا يزال أحمد جنتي، رجل الدين المتشدد، يتسلم المناصب الحساسة في إيران، الواحدة تلو الآخر، حتى أطلق عليه، مواطنوه “مفتاح الصواميل”، في إشارة ساخرة إلى تغلغله داخل دواليب منظومة الحكم.

يبلغ أحمد جنتي من العمر 92 عامًا، وتسلم السبت الماضي منصب إدارة جلسات مجمع تشخيص مصلحة النظام، وبهذا المنصب تصبح لدى جنتي 3 مناصب حساسة هي “مجلس صيانة الدستور” ورئيس “مجلس خبراء القيادة”.

ويرصد تقرير نشره موقع “راديو فردا” سخرية الإيرانيين من قرار إسناد منصب حساس ثالث إلى “العجوز المتشدد جنتي رغم أنه أصبح في عقدها العاشر”.

وعلق ناشط يدعى “مهدي”، على القرار عبر تويتر، قائلاً: “بعد خامنئي، الرجل الأكثر نفوذًا في البلاد، آية الله جنتي، الذي يتولى منصب مجلس خبراء القيادة، ورئيس مجلس صيانة الدستور، والآن بيده رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام.. كل شيء في البلاد بيد هذين الشخصين، البالغين من العمر أكثر من 170 عامًا “. في إشارة إلى عمر جنتي 92 وخامنئي 79 مجتمعا.

من جانبها، قالت الصحفية فرشته قاضي، المقيمة بالولايات المتحدة، إن مجلس صيانة الدستور الذي يرأسه جنتي “رفض مشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي الدولية، وأرسلها البرلمان إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام إلا أن الرجل المتشدد أصبح أيضًا رئيسًا لهذا المجلس”.

بدروه، علق شخص يدعى “عصب كش أعظم”، ساخرًا بالقول: “نحن في حالة استقرار، لكن إذا مات جنتي وولايتي، فإن نصف المناصب السياسية في البلاد ستضيع”، كونهما أبرز شخصيتين يتوليان مناصب عديدة.