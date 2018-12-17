حركة طالبان تقول إنها ستلتقي مع مسؤولين أمريكيين في الإمارات

أفادت وكالة رويترز للأنباء، أن ممثلين لحركة طالبان الأفغانية، سيلتقون اليوم الاثنين، مع مسؤولين أمريكيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت الوكالة قول المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، أن اللقاء “يأتي في إطار المساعي الدبلوماسية للاتفاق على أساس لعقد محادثات لإنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 عامًا”.

وأضاف المصدر أن “ممثلين للسعودية وباكستان ودولة الإمارات سيشاركون أيضًا في الاجتماع الذي يأتي عقب عقد ما لا يقل عن اجتماعين بين مسؤولين من طالبان ومبعوث السلام الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد”.

ولم تعلق دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا الولايات المتحدة الأمريكية حتى الساعة على الأنباء التي تحدثت عن الاجتماع.

وشهدت الفترة الماضية تكثيفًا في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الصراع الأفغاني على الرغم من رفض طالبان حتى الآن التعامل بشكل مباشر مع الحكومة في كابول.

وتقول طالبان إن وجود القوات الدولية في أفغانستان هو العقبة الرئيسية أمام السلام، ولكنها قالت إنه من الممكن التفاوض بشأن قضايا من بينها الاعتراف المتبادل مع حكومة كابول وإجراء تعديلات دستورية وحقوق المرأة.