ترامب يرفض المثول أمام المدعي الخاص مولر‎

المصدر: ا ف ب

أفاد رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي أن ترامب سيرفض “تمامًا” المثول أمام المدعي الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في احتمال قيام تنسيق معين بين روسيا وفريق حملة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال جولياني في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية؛ ردًا على سؤال عن احتمال موافقة ترامب على المثول أمام المدعي الخاص: “لن يحصل هذا الأمر إلا على جثتي”.

وكان ترامب قد أجاب الشهر الماضي خطيًا عن أسئلة مكتب مولر، ولم يكن معروفًا بعد ما اذا كان واردًا لديه المثول شخصيًا أمامه.

وخلال الربيع الماضي قال جولياني إنه قد يكون من الممكن الاستماع الى موكله ترامب في حال تأكد “عدم وجود فخ ينصب له”. ومنذ تلك الفترة أصدر القضاء أحكامًا على عدد من المقربين من ترامب، بينهم محاميه السابق مايكل كوهين.

وأدين كوهين بدفع مبلغ 280 ألف دولار لعشيقتين سابقتين مفترضتين لترامب عام 2016، ليضمن سكوتهن قبيل الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

وأكد كوهين أن ترامب “أمره بدفع هذه الاموال”، ما يشكل حرقًا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، فيما يؤكد ترامب على الدوام عدم إقامته أي علاقة مع هاتين المرأتين.