الآلاف يتظاهرون ضد غلاء المعيشة في ديار بكر جنوب شرق تركيا‎ (فيديو)

المصدر: أ ف ب

تظاهر آلاف الأشخاص الأحد في ديار بكر جنوب شرق تركيا، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، وأشاد بعضهم بمتظاهري “السترات الصفراء” في فرنسا.

وتجمّع المحتجون الذين لبّوا نداء كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة، في وسط مدينة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكردية، وذلك تحت رقابة أمنية مشددة.

وكتب على إحدى اللافتات “لن ندفع ثمن الأزمة الاقتصادية”.

وتدهور الوضع الاقتصادي كثيرًا في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع قيمة الليرة التركية على خلفية توتر دبلوماسي مع واشنطن صيف عام 2018 ورفض الأسواق السياسات الاقتصادية لأنقرة.

وبلغ التضخم في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 21,62 % بالنسق السنوي متباطئًا بشكل ضئيل عن مستواه في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ورغم الإجراءات الحكومية يشعر السكان يوميًا بارتفاع الأسعار.

وأشاد بعض المحتجين بحركة “السترات الصفراء” في فرنسا المطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية.

وقال محمد سيرين وهو أحد المحتجين “إن مطالبنا مماثلة، لمطالب (السترات الصفراء)، وتحمل الأهداف ذاتها، لكن هناك فوارق في كل بلد، نحن ببساطة نطلب ظروف عيش إنسانية”.

وطالب المحتجون الذين قدموا من مختلف مناطق الجنوب والجنوب الشرقي أيضًا بإعادة المطرودين الـ140 ألفًا من وظائفهم إثر محاولة الانقلاب في عام 2016، الى أماكن عملهم.