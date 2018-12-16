إيران تؤكد وفاة مدون محتجز في اتهامات أمنية

ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء اليوم الأحد أن السلطات الإيرانية أكدت وفاة ناشط مسجون في اتهامات أمنية، وذلك بعدما قالت جماعات غربية معنية بحقوق الإنسان إنه توفي بعد إضراب عن الطعام لمدة 60 يومًا في السجن.

وقال مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره الولايات المتحدة على موقعه الإلكتروني “توفي السجين السياسي وحید صیادي نصیري، المضرب عن الطعام منذ 13 أكتوبر 2018 للاحتجاج على حرمانه من حقه في الاستعانة بمحام وظروف السجن غير الإنسانية، في مستشفى الشهيد بهشتي في قم”.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن مصدر لم تسمه قوله إن نصيري “تعرض للسجن مرتين بسبب التخطيط لأعمال تخريب بما في ذلك القيام بتفجير”.

وقال المصدر إن نصيري “نُقل إلى المستشفى حيث توفي بسبب مرض في الكبد يوم 12 ديسمبر كانون الأول، دون الإشارة للإضراب عن الطعام”.

وقال مهدي كاهي المدعي العام في مدينة قم في وقت سابق إن نصيري كان يقضي حكمًا بالسجن بتهمة “إهانة المقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عندما أُصيب بالمرض ونُقل إلى المستشفى الذي توفي فيه”؛ دون الإشارة إلى الإضراب عن الطعام.