أنباء عن انتحار قائد بارز بالحرس الثوري الإيراني (صور)

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن قائد “فيلق ثامن الأئمة” التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني اللواء “قدرت الله منصوري”، أقدم على الانتحار بسلاحه الشخصي.

وذكرت قناة “صوت الشعب” المعارضة أن “القائد البارز الذي يمسك بالملف الأمني في مدينة مشهد شمال شرق إيران، انتحر اليوم بإطلاق النار على نفسه من السلاح الشخصي الذي يحمله”.

بدورها، نفت دائرة العلاقات العامة للقوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنباء انتحار اللواء قدرت الله منصوري، مشيرة إلى أنه أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ.

ووصفت الدائرة في بيان لها منصوري بـ”الشهيد”، قائلة إنه “كان يقوم بتنظيف وفحص سلاحه، ما نتج عن إطلاق أعيرة نارية أصابته في الرأس، فتوفي على الفور”.

واللواء قدرت الله منصوري من كبار الضباط في الحرس الثوري، وقد شارك في الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت عام 1980 واستمرت ثماني سنوات، كما تسلّم مسؤوليات مختلفة منها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.