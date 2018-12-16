إيران تنشر قوات خاصة لقمع احتجاجات العمال المستمرة في الأهواز (فيديو)

نشرت الحكومة الإيرانية في مدينة “الأهواز” جنوب البلاد، الأحد، قواتٍ خاصة لمواجهة عمالٍ محتجين من مصنع الصلب بالمدينة العربية.

ويواصل العمال احتجاجهم لليوم السابع والثلاثين على التوالي، بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم ودفع رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.

«هموطن، همشهری؛

امروز درد درده

مشکل مشکله

چه برای کارگر، چه برای کارگر، چه برای سایرین

اگر فکر میکنید این مشکل من تنهاست سخت در اشتباه هستید» سی و هفتمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز#کارگران_فولاد_اهواز#فولاد_اهواز pic.twitter.com/KCy0liR4BH — ahmad many????️ (@ahmadmany2) December 16, 2018

وقال المتظاهر عبد الله درويشي، “نحن لسنا إرهابيين، ولسنا من الدواعش، ولسنا قوة عسكرية حتى تقومون بالوقوف بوجهنا”.

من جهتها، أفادت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات، باندلاع صدامات بين بعض عمال مصنع الصلب وقوات الأمن أمام مبنى الحكومة المحلية في الأهواز.

وذكرت القناة أن العمال المحتجين ردَّدوا شعارات منها “باسم الإسلام ذلوا الشعب” في إشارة إلى نظام الملالي الحاكم في إيران.

سی و هفتمین روز #اعتصاب #کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، حضور گسترده نیروهای گارد ویژه در مقابل کارگران#اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسری pic.twitter.com/qPO1KrnTn9 — IRANNC (@Iranncorg) December 16, 2018

ويعد مصنع “فولاذ أهواز” أول مصنع بالمدينة؛ تأسس عام 1963 بهدف إنتاج جميع أنواع الحديد البسيط وحديد التسليح وغيرهما، ويعمل فيه نحو 600 عامل.

وبدأت خطوط إنتاج المصنع بسعة قدرها 65 ألف طن سنويًّا وأضيف تدريجيًّا سائر ورش العمل والمجمعات الأخرى، وعقب الثورة المناهضة للشاه في إيران، سمي هذا المجمع باسم المجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ في إيران.

وتصل مدة الخدمة للمجمع الصناعي أكثر من 50 عامًا، وهو أول منتج من محاصيل أسياخ وشلمان في إيران وأن وجود أكثر من 3000 منتسب يعطيه القدرة على إنتاج أكثر من مليون و435 ألف طن من محاصيل الفولاذ وفي عام 2009 تم بيعه إلى القطاع الخاص.

وكانت “مجموعة الصناعات الوطنية لفولاذ الأهواز” تدار من قبل مجموعة “أمير منصور أريا للاستثمار” في الأهواز، ولكن بعد إعدام أريا باتهامات الفساد، أصبح المصنع تحت إشراف السلطة القضائية، ثم تحولت ملكيته إلى القطاع الخاص.