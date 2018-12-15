مجمع أرثوذكسي يعلن قيام كنيسة أوكرانية مستقلة عن موسكو‎

المصدر: ا ف ب

أعلن مجمع لرجال الدين الارثوذكس الاوكرانيين التأم اليوم السبت في كييف، قيام كنيسة مستقلة عن بطريركية موسكو، وفق ما أعلن الرئيس بترو بوروشنكو، أمام حشد من مؤيدي هذه الخطوة في وسط العاصمة.

وقال بوروشنكو في تصريحات نقلها التلفزيون، “إن هذا اليوم المقدس سيدخل التاريخ ومثله تأسيس كنيسة (مستقلة) موحدة في اوكرانيا. (إنه) يوم استقلالنا النهائي عن روسيا”، فيما كان المتظاهرون يهتفون “المجد”.

وأضاف “ما هي هذه الكنيسة؟ انها كنيسة من دون (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. لن تتجرع أوكرانيا بعد اليوم السم من كأس موسكو”.

وكان وزير الثقافة، أعلن في وقت سابق انتخاب المتروبوليت إبيفانيوس (39 عاما) على رأس الكنيسة الجديدة، علما بأنه مقرب من بطريرك كييف فيلاريه الذي قضت الكنيسة الروسية بحرمانه قبل أن تعيده بطريركية القسطنطينية الى منصبه في تشرين الاول/اكتوبر.

ويتحدر المتروبوليت إبيفانيوس واسمه سيرغي دومينكو من منطقة اوديسا (جنوب) التي يتكلم معظم سكانها الروسية.

وبخلاف عدد كبير من رجال الدين الاوكرانيين الارثوذكس الذين أتموا دراساتهم في روسيا، فإن إبيفانيوس درس في اوكرانيا واليونان بحسب هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي).

وسمي أسقفا العام 2009 ثم مطرانا بعد أربعة أعوام.