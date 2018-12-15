بعد أن دعاه للمناظرة.. روحاني يحمل نجاد مسؤولية الأزمات التي تعصف بإيران

هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، سلفه المتشدد محمود أحمدي نجاد، محملًا إياه مسؤولية الأزمات التي تعاني منها إيران.

جاء ذلك بعدما دعا نجاد الخميس الماضي روحاني إلى مناظرة تلفزيونية خلال خطاب له بمدينة شمال إيران.

وقال رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي لوكالة أنباء “إيلنا” العمالية الإصلاحية، إن “نجاد يريد إحباط معنويات الشعب الإيراني من خلال تصريحاته المتناقضة”، مضيفًا أن “الشعب يعرف جيدًا من هم الأشخاص الذين خلقوا له كل هذه المشاكل”.

وأوضح واعظي، أن “أحمدي نجاد هو الذي جلب لنا العقوبات الغربية وتسبب بتدهور في العلاقات مع دول الجوار وأوجد لنا الكثير من المشاكل التي يعاني منها الشعب اليوم”.

ويواصل أحمدي نجاد، توجيه الانتقادات لحكومة الرئيس الحالي حسن روحاني، حيث وصف الخميس الماضي خلال خطاب له بمدينة “صومعة سرا” التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران، إدارة حكومة حسن روحاني لشؤون البلاد بأنها “الأسوأ والأضعف”.

وقال نجاد: “لقد خسرنا 30 مليار دولار كبنى تحتية في المنشآت النووية بسبب الاتفاق النووي مع 5+1″، مضيفًا “مسؤول الملف النووي هو نفسه الذي يرأس البلاد حاليًا (روحاني)، وهو الذي يتحمل مسؤولية ما جرى للبرنامج النووي الإيراني”.

ودعا الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني إلى إجراء مناظرة تلفزيونية للحديث عن المنجزات والإخفاقات التي رافقت فترة رئاستهما.