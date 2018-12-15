بعد أسابيع في المنصب.. رئيس وزراء سريلانكا يستقيل إثر أزمة طاحنة

أعلن نامال نجل رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا، أن والده قدم استقالته، اليوم السبت، بعد 7 أسابيع من تعيين الرئيس مايثريبالا سيريسينا له، في أجواء مثيرة للجدل.

وقال الابن نامال راجاباكسا، وهو نائب أيضًا بالبرلمان، إن والده سيدلي ببيان، السبت، حول استقالته، فيما أكد شيهان سيماسنجه، وهو نائب من حزب راجاباكسا، أن رئيس الوزراء “وقع للتو خطاب استقالته أمام أعضاء الحزب”.

وواجهت سريلانكا أزمة سياسية منذ أسابيع؛ بعد قرار رئيسها مايثريبالا سيريسينا تعيين راجاباكسا رئيسًا للحكومة بدلًا من رانيل ويكرمسينغ. وصوت البرلمان مرتين بحجب الثقة عن راجاباكسا الذي لم تعترف الدول الأجنبية بحكومته، لكنه كان يرفض ترك المنصب.

وقرر البرلمان المؤلف من 225 مقعدًا وقف صرف رواتب الوزراء ونفقات سفرهم، وخفض ميزانية مكتب رئيس الوزراء؛ للضغط عليه من أجل الاستقالة.