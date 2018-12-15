ترامب يعيّن ميك مولفاني في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة

المصدر: أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن مدير الميزانية في البيت الابيض ميك مولفاني سوف يتولى منصب كبير الموظفين بالوكالة خلفاً لجون كيلي، وسط مؤشرات تدل على مكافحة الرئيس لتسمية شخص يملأ هذا المنصب الرئيسي.

وقال ترامب في تغريدة “قام ميك بعمل رائع وهو في الإدارة”، مضيفا “أتطلع الى العمل معه في هذا المنصب الجديد بينما نستمر في جعل أميركا عظيمة مجددا”.

وأشار إلى أن “جون سوف يبقى حتى نهاية العام. انه وطني كبير وأنا أريد أن اشكره شخصيا على الخدمات التي قدمها”.

وترامب الذي تواجه رئاسته الكثير من الاضطرابات القضائية كان قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر أن كيلي، الجنرال السابق في المارينز، سيغادر منصبه كرئيس إدارة البيت الأبيض.

وكيلي هو الأخير في سلسلة من كبار مساعدي ترامب الذين تركوا العمل بشكل متتابع في البيت الابيض الذي تعصف فيه المشاكل، وهو وافق على البقاء حتى 2 كانون الثاني/يناير لتجنب ترك الرئيس في وقت حساس.

وبالرغم من “الإخطار” المسبق الذي أرسله كيلي قبل اسابيع على مغادرته، الا أن ترامب بدا وكأنه يواجه صعوبات في ايجاد البديل الصحيح.

فقد أعرب نيك آيرز الذي كان الخيار الأول لترامب عن عدم رغبنه بالمنصب قبل اسبوعين.

وكان يُنظر الى آيرز، المستشار الجمهوري الشاب البالغ 36 عاما الذي يعمل كمساعد لنائب الرئيس مايك بنس، على انه البديل المناسب الذي يتماشى مع خطة ترامب بالبدء بالتركيز على حملة اعادة انتخابه عام 2020.