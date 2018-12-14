نجل شاه إيران: سأعمل مع المعارضة لتكوين حكومة مؤقتة بعد سقوط النظام

قال رضا بهلوي (58 عامًا)، نجل آخر شاه حكم إيران، الجمعة، إنه ليس طموحًا إلى حكم إيران، لكنه اقترح أنه يمكنه أن يلعب نوعًا من الدور “التوجيهي” في تنسيق المعارضة للجمهورية الإسلامية، وخلق “حكومة مؤقتة” لحكم إيران، بعد سقوط النظام.

وأضاف بهلوي، إن نظام الجمهورية الإسلامية الذي يديره المرشد علي خامنئي، على وشك الانهيار بسبب سياساته الداخلية والخارجية المدمرة.

وأصر رضا بهلوي خلال حديث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الجمعة، على أن نظام بلاده الحالي على وشك الانهيار، داعيًا إلى “تغيير النظام” في إيران، ومطالبًا في الوقت ذاته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تفعل الشيء نفسه.

وقال بهلوي “إنه لا يدافع عن التدخل العسكري الأمريكي، ويريد التغيير السياسي في إيران ليكون سلميًا، وإن إيران الجديدة ستحتاج إلى المصالحة، ومشاركة الأعضاء الحاليين في قواتها الأمنية”، لافتًا إلى “أنه كان في اتصال مباشر مع ممثلي القوات العسكرية والقوات شبه العسكرية” لكنه لم يذكر تفاصيل.