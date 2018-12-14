إيران.. خامنئي “الخائف” على نظامه يتدخل في إعداد ميزانية عام 2019

كشف تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن المرشد الأعلى علي خامنئي تدخل بشكل مباشر في إعداد ومراجعة الميزانية العامة لإيران للعام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تأخير رفع مشروع الموازنة للبرلمان لدراستها وتمريرها.

وذكر موقع “راديو فردا” التابع للمعارضة الإيرانية بالخارج، في تقرير له، أنه “من الواضح أن قائمة المشاكل التي تشمل عدم اليقين بشأن مستقبل الجمهورية الإسلامية، والتهديدات والعيوب المتصورة بسبب العقوبات الأمريكية، وعدم ثقة الرئيس الإيراني في قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، دفع خامنئي إلى التدخل بشكل مباشر في الموازنة”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذّر خامنئي المسؤولين الحكوميين والعسكريين من أن “الولايات المتحدة قد تخطط للاستفادة من ضعف الجمهورية الإسلامية، والتآمر من أجل تغيير النظام في إيران في عام 2019”.

وأظهر خطابه قلقًا شديدًا بشأن الاحتجاجات المتكررة على غرار الاضطرابات التي طعنت شرعية نظام الجمهورية الإسلامية، وهددت وجودها في أوائل عام 2018.

قلق خامنئي

وفي غضون ذلك، رأى محلل “إذاعة فردا”، علي أفشاري، أن “تصريحات خامنئي حول 2019، تعكس قلقه من بعض تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول نهاية الجمهورية الإسلامية في عامها الأربعين”.

ويشير أفشاري إلى تعليق مستشار الأمن القومي، جون بولتون، في اجتماع مجموعة معارضة إيرانية في باريس في يوليو 2018، عندما أعرب بولتون عن أمله في الإطاحة بحكومة إيران “بحلول عام 2019.”

ويقول أفشاري: إن “خامنئي يدرك وجود تهديد من إدارة ترامب، وقد وضع أمله في هزيمته في انتخابات 2020”.

ويعتقد خامنئي أن ترامب في العام الأخير من منصبه سيكون مشغولًا للغاية بالانتخابات، ولكن سيكون لديه وقت كافٍ في عام 2019 لتوجيه ضربة قوية ضد نظام خامنئي.

زيادة ميزانية الدفاع

علاوة على ذلك، فإن زيادة ميزانية الدفاع عن طريق سحب الأموال من صندوق التنمية الوطنية يمكن أيضًا أن يكون الهدف من تدخل خامنئي، كما أشار بعض النواب.

ويقول أراش حسن نيا، المحلل الاقتصادي في راديو فردا: “العام المقبل هو بالفعل علامة حساسة في حياة الجمهورية الإسلامية؛ بسبب الضغوط والقيود التي تسببها العقوبات الأمريكية، وهذا يمكن أن يفسر اهتمام خامنئي غير العادي بميزانية هذا العام”.

وأعدت إدارة روحاني مشروع قانون الموازنة في الموعد المعتاد، في أوائل كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وسيقوم روحاني بعرضه على البرلمان يوم الأحد 16 ديسمبر/ كانون الأول.

ولكن الثلاثاء الماضي، استعرض رئيس التخطيط والميزانية، محمد باقر نوبخت، مشروع القانون الخاص بالمراسلين، وقد تم الانتهاء من هذا الرقم، ووصف العديد من المراسلين الجلسة بأنها “معاينة لا يُنظر فيها إلى أي شيء”.

ويوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، عقد روحاني اجتماعًا مع رؤساء الهيئات التشريعية والقضائية لمناقشة الميزانية، وفي نهاية الاجتماع، قال رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، إنهم ناقشوا “كيفية تنفيذ آراء خامنئي حول الميزانية”، وكان هذا أيضًا غير مسبوق، وبعد الاجتماع، قال روحاني إنه يجب تعديل مشروع القانون “على الأرجح”.

كل هذا يعني أن تقديم مشروع القانون إلى البرلمان الإيراني قد لا يحدث في 16 ديسمبر، وتحدثت أنباء عن التأجيل، بينما ذكرت تقارير سابقة أن مشروع القانون قد قُدم بالفعل إلى البرلمان.

من جانبه، قال أمين مجلس الوزراء محسن حاجي ميرزاي للصحفيين: إن الحكومة قد تضطر إلى مناقشة تنفيذ آراء خامنئي في عدة اجتماعات.

احتياطي العملات الأجنبية

ويمكن أن يكون أحد التعديلات حول سحب مبالغ من احتياطي العملات الأجنبية (المعروف باسم صندوق التنمية الوطنية)، لكن لا يعرف ما إذا كان المال سيذهب إلى تمويل العمليات الحكومية أو إلى الجيش، كما يريد خامنئي على الأرجح.

وتشير تقارير أخرى إلى أن القلق بشأن النقص في ميزانية الدفاع، هو أحد الأسباب الرئيسية “للمراجعة” التي يقوم بها خامنئي.

وقال محمد حسيني، عضو البرلمان لوكالة مهر للأنباء، أمس الخميس، إن “خطة التنمية السادسة تدعو إلى زيادة ميزانية الدفاع، لكن النمو في ميزانية العام المقبل أقل مما كان مخططًا له”.

وأضاف أنه “كان يجب تخصيص نسبة من الأموال الاحتياطية بالعملة الأجنبية للدفاع، لكنها لم تكن كذلك، وسنحاول معالجة هذا القصور في المجلس”.

ويجب أن تكون هناك حاجة أيضًا إلى أنه أصبح واضحًا أن المؤسسات العسكرية والدينية كانت تستحوذ على حصة كبيرة من الميزانية التي ساهمت بها في مزاج الغضب بين الناس، وربما ساعدت على تحريكهم للاحتجاجات في أواخر ديسمبر الماضي.

ووفقًا لرئيس منظمة التخطيط والموازنة، محمد باقر نوبخت، فإن ميزانية العام المقبل تزيد بنسبة 12٪ عن ميزانية العام الحالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 4330.000 مليار ريال.

ولكن مع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي حددوه للميزانية الجديدة، سيصل الرقم بالدولار إلى حوالي 75 مليار دولار، أي أقل بمقدار 29 مليار دولار من الميزانية الحالية التي تم تمريرها في ديسمبر الماضي.

ويتم رسم الميزانية على أساس بيع واحد إلى 1.5 مليون برميل نفط في اليوم؛ (أقل بـ 1 مليون برميل من الرقم في فاتورة ميزانية العام الحالي) بسعر 54 دولارًا للبرميل؛ (أقل من السعر في ميزانية هذا العام)، لكن كل هذا قد يتغير كنتيجة للحدث القادم والطريقة التي تؤثر بها العقوبات الأمريكية على تصدير النفط الإيراني.

وعلى الرغم من أوجه القصور والمشاكل، فقد كشفت الحكومة الإيرانية عن خططها للحصول على زيادة في الرواتب تصل إلى 20 ٪ لموظفي الحكومة خلال العام المقبل؛ من أجل تحسين قوتهم الشرائية في مواجهة ارتفاع التضخم.

ومع ذلك، فإن أهم سمة في الميزانية المقبلة لإيران هي عدم اليقين بشأن القدرة على تصدير النفط وجمع عائدات النفط والضرائب، كما يقول المحلل الاقتصادي حسن نيا.