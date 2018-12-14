حمّى “السترات الصفراء” تنتقل إلى إسرائيل (صور)

خرج حشدٌ كبير من المواطنين في إسرائيل، اليوم الجمعة، وهم يرتدون “السترات الصفراء”، في مظاهرة ضد غلاء المعيشة، حيثُ أغلقوا بعض الشوارع الرئيسية مطلقين شعار “بيبي ضد الدولة”.

وجاءت الاحتجاجات الشعبية الإسرائيلية، مشابهة لتحرّكات احتجاجية تعيشها فرنسا بقيادة حركة “السترات الصفراء”، احتجاجًا على غلاء المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية.

وطالب المتظاهرون، بمعالجة ظاهرة غلاء الأسعار بشكل جذري، مشيرين إلى أنهم “يدفعون الأسعار الأعلى للمنتجات والخدمات في العالم”.

ودعا منظمو مظاهرة “السترات الصفراء” الجمهور الإسرائيلي إلى الانضمام للتظاهرات ضد غلاء المعيشة، بهدف مواجهة “العنف” الاقتصادي.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطة المياه الإسرائيلية، رفع أسعار المياه، ورسوم تصريف المياه العادية، كما أعلنت شركة الكهرباء رفع أسعار الاستهلاك، فيما أعلنت شركة الأغذية العملاقة “أوسيم” رفع أسعار منتجاتها.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع والمنتجات والخدمات في إسرائيل، مما حدا بالعديد من المؤسسات الرسمية للمطالبة بالوقوف على أسباب غلاء المعيشة، قبل أن تتفشى بإسرائيل، وتقود إلى نتائج لا يحمد عقباها.