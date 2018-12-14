هل يصبح كوشنر صهر ترامب كبير موظفي البيت الأبيض؟

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء أمس الخميس، بأنه تتم دراسة تعيين جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره القريب، في منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

ونقل موقع “هافيغتون بوست” عن مسؤول جمهوري كبير قريب من الإدارة الأمريكية، دون الكشف عن اسمه، أن كوشنير (37)، التقى الرئيس الأربعاء؛ لمناقشة توليه هذا المنصب.

ونشرت قناة “سي بي سي نيوز” الخبر نفسه.

وبحسب الموقع الإخباري الذي يشير إلى أنه حصل على تأكيد لهذه المعلومة من جانب شخصين لم يكشفا عن هويتهما، فإن كوشنر زوج إيفانكا، يدفع بترشيحه لهذا المنصب أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تسليط الضوء على عمله في مجال إصلاح القضاء الجنائي، وبسبب قدرته التي أعلنها بنفسه على العمل مع الديمقراطيين.

وتعليقًا على الخبر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: “أنا لست على علم بأنه يُنظر في توليه هذا المنصب، لكن أعتقد أننا كلنا هنا يمكن أن نعترف بأنه سيكون رائعًا في أي دور قد يختار الرئيس أن يوكله إليه”.

وأكدت أنه قام بعمل هائل على عدد معيّن من الأصعدة، خصوصًا في مجال التجارة.

وأعلن ترامب، الخميس، أن 5 أشخاص يتنافسون على هذا المنصب، مشيرًا إلى أن لقاءات عديدة أجريت بهذا الشأن.

وقال خلال لقاء في البيت الأبيض مع حكام ولايات انتُخبوا مؤخرًا، إنهم مرشحون “جيّدون فعلًا، وأشخاص رائعون”.

وأعلن ترامب، السبت، أنّ جون كيلي (68 عامًا) وأحد أقرب مستشاريه، سيغادر منصبه ككبير موظفي البيت الأبيض في نهاية العام، في إطار عملية تجديد لفريقه المقرب، بانتظار الحملة الرئاسية في العام 2020.

وقال أمام الصحافيين: “سيغادر جون كيلي منصبه في نهاية العام”، موضحًا أنه قد يعيّن بديلًا موقتًا لكيلي في الأيام المقبلة، بانتظار إيجاد خلف له في المنصب.

وفي اليوم التالي، أعلن مسؤول رفيع في البيت الأبيض عزمه الاستقالة من عمله في نهاية العام، وذلك بعد تداول اسمه في تقارير إعلامية باعتباره مرشح ترامب المفضل لخلافة كيلي.

وقال نيك آيرز (36 عامًا)، وهو مساعد نائب الرئيس مايك بنس، في تغريدة على “تويتر”، إنه سيغادر عمله في البيت الأبيض في نهاية العام؛ للعمل مع فريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية في العام 2020، التي يسعى ترامب فيها إلى الفوز بولاية ثانية.

وأعلن النائب الجمهوري مارك ميدوز، أنه يفضل البقاء في منصبه بالكونغرس بعد أن كان قال، الإثنين، إنه “شرف كبير أن يكون كبير موظفي البيت الأبيض، الذي يُعتبر أحد المناصب الأرقى والأكثر إثارة للاهتمام في واشنطن”.