مقاتلتان روسيتان تعودان من فنزويلا.. موسكو تتراجع عن خطوتها الاستفزازية ضد واشنطن

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنّ طائرتها العسكرية التي توجهت مطلع الأسبوع الجاري إلى فنزويلا، تتجهز للعودة إلى روسيا، في تراجع عن الخطوة التي استفزت واشنطن.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنّ قائد القوات الجوية الفضائية الروسية، الفريق الأول الطيار سيرغي سوروفيكين، أبلغ الطيارين الروسيين بالتحضير لرحلة العودة إلى أماكن إقامتهم الدائمة في روسيا، حسبما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

ووصلت إلى فنزويلا قاذفتان استراتيجيتان روسيتان من طراز “تو-160” وطائرة نقل ثقيلة من طراز “أن-124″، بالإضافة إلى طائرة “إيل-62” تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

ورافق المهمة الروسية قلق دولي أعربت عنه منظمة الدول الأمريكية (OAS)، وهي منظمة دولية إقليمية، مقرها الرئيس واشنطن، ويبلغ عدد أعضائها 35 من الدول المستقلة في القارة الأمريكية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان، الأربعاء، إنها “قلقة للغاية حيال ورود أنباء من فنزويلا حول وصول طائرات روسية عسكرية، قادرة على استخدام الأسلحة النووية لضرب أهداف في أراضيها”.

وأوضح البيان أن “وجود البعثة العسكرية الأجنبية في فنزويلا ينتهك دستور البلاد لذلك، نعتبر هذا العمل ضارًا بالسيادة الفنزويلية”.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عبر تويتر، الثلاثاء، إن مقاتلتين (روسيتين) عبرتا نصف الكرة الأرضية، في إطار تعاون بين “حكومتين فاسدتين (موكسو وكاراكاس) تبددان المال العام وتسحقان الحريات في حين يعاني شعبا البلدين”.

يشار إلى أنّ طياري القوات الجوية الفضائية الروسية قاما بالتحليق دون توقف إلى فنزويلا في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.