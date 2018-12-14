استمرارًا لحملة التطهير.. تركيا تعتقل 219 جنديًا للاشتباه في صلتهم بغولن

ذكرت وكالة “الأناضول” الرسمية، اليوم الجمعة، أن ممثلي الادعاء التركي أمروا بالقبض على 219 جنديًا للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في العام 2016.

ونفذت الشرطة سلسلة مداهمات استهدفت من يشتبه في أنهم أنصار فتح الله غولن منذ محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز العام 2016 التي قُتل خلالها 250 شخصًا.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “حريت”، أن عملية بدأت فجر اليوم، للقبض على المشتبه بهم، وجميعهم جنود في الخدمة، وبينهم أربعة ضباط برتبة كولونيل، بموجب أمر من مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وفي سياق ملاحقة أنقرة لرجل الدين المعارض قال الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إن تركيا ستبدأ مساعي جديدة في الخارج لاستهداف تمويل أنصار غولن.