مئات المستوطنين يحتجون أمام منزل نتنياهو ضد الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية

احتج المئات من المستوطنين الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على سياسة الحكومة والوضع الأمني المتوتر في الضفة الغربية.

ونقلت قناة “ريشت كان” الإسرائيلية عن رئيس مجلس يشع “حننئيل دورني” قوله في تظاهرات أمام منزل نتنياهو: “يجب أن نقيّد حرية الحركة الفلسطينية ونزيد من هدم المنازل”.

فيما ذكر موقع “والا” العبري أن رئيس أركان الجيش، الجنرال غادي إيزنكوت، سيقوم بإجراء تقييم خاص للوضع في القيادة المركزية الليلة مع قائد القيادة اللواء نداف بادان، وقادة منطقة الضفة وغيرهم من المسؤولين الأمنيين، سيحدد فيه مهام القوات والتعزيزات للفترة المقبلة.

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن هناك 69 إصابة خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال، وجراء اعتداءات المستوطنين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم.