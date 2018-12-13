روسيا تطرد دبلوماسيًا سلوفاكيًا من البلاد‎

أفادت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، أن موسكو أعلنت في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري أن أحد الدبلوماسيين السلوفاكيين العاملين على أراضيها “شخصًا غير مرغوب فيه”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “تعرفون أن السلطات السلوفاكية طردت في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي دبلوماسيًا عسكريًا روسيًا من البلاد، ولذا فإن دبلوماسيًا عسكريًا سلوفاكيًا أُعلن مؤخرًا شخصًا غير مرغوب فيه.. ويجب أن يغادر بلادنا في غضون يومين”.

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تم تسليم السفير السلوفاكي بموسكو مذكرة بهذا الشأن، حسب المصدر نفسه.

وأضافت زاخاروفا: “خلافًا لزملائنا، نتصرف وفق القواعد الموجودة وبمراعاة قوانين الأخلاق الدبلوماسية؛ ففي البداية نبلغ شركاءنا بقراراتنا، ثم ننشر المعلومات، وليس بالعكس”.

وفي 5 ديسمبر / كانون الأول الجاري، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، بيتر بيليغريني، طرد دبلوماسي روسي واحد من أراضي بلاده.

وقال إن طرده وقع في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اعتمادًا على معلومات استخباراتية؛ حيث تم إعلانه شخصًا غير مرغوب فيه بسبب قيامه بأنشطة استخباراتية ضد سلوفاكيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.